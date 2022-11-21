Війна в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177017-zmina-pogody-vplyvaie-na-boyovi-diyi-v-ukrayini-ale-zsu-prosuvautsya-isw.html

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Активні бойові дії тривають в Україні, зокрема «гаряче» на лінії Свотове-Кремінна.

Ситуація в районі Новоселівського Луганської області свідчить про успіхи української армії. Російське міністерство оборони заявляло про завдання удару по зосередженню українських військ в районі Новоселівського Луганської області. Раніше москва говорила про відбиття українських атак на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські сили просунулися до населеного пункту. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) за 21 листопада.

Зазначається, що з початку контрнаступу ЗСУ на Луганщині було звільнено від росіян вже 12 населених пунктів. Натомість окупанти продовжували наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та західнодонецькому напрямках.

Крім того, ворог продовжив мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про опір української армії та погані погодні умови.

Нагадаємо, в британській розвідці заявляли, що настання зими серйозно ускладнює умови для військових у польових умовах та буде впливати й на загальну інтенсивність операцій на театрі бойових дій в Україні.