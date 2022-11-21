У київських школах перенесено час початку уроків

https://racurs.ua/ua/n177027-u-shkolah-kyieva-pereneseno-chas-pochatku-urokiv.html

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У київських школах перенесено час початку уроків. Навчальні заняття у столичних школах відтепер розпочинатимуться о 9.00. Відповідна рекомендація надана столичним Департаментом освіти і науки після консультацій з директорами шкіл та управлінь освіти міста.

Рекомендація діятиме з 28 листопада до завершення І семестру.

Також школам рекомендовано застосовувати гнучкий підхід до планування навчального дня/тижня та форматів навчання.

В умовах відключення світла офлайн навчання у школах триватиме у світловий проміжок дня — із 09.00 до 16.00.

Для дітей початкових класів — до уроків та після них — працюватимуть групи подовженого дня.

Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці — обов’язкове, — повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тис. школярів із майже 236,4 тис. дітей, які перебувають у Києві.

Зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня. У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення, а вчителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.