Росіяни окопуються на лівому березі Дніпра – зведення українського генштабу

https://racurs.ua/ua/n177034-rosiyany-okopuutsya-na-livomu-berezi-dnipra-zvedennya-ukrayinskogo-genshtabu.html

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Росіяни окопуються на лівому березі Дніпра. Про це повідомляється у зведення українського Генштабу за 21 листопада.

На вечір 271 дня війни, суттєвих змін лінії фронту за останню добу не відбулося: росіяни продовжують атакувати на сході, в районі Бахмута та Авдіївки, та активно окопуються на лівому березі Дніпра.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалить фортифікаційне облаштування та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли наших військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, — йдеться у зведенні.

Генштаб, крім іншого, стверджує у зведенні, що в Криму триває «прихована мобілізація», і у зв’язку з цим у неділю в Сімферополі відбулася нарада керівництва силових структур та місцевої влади, за підсумками якої військкомати та поліція з 21 листопада почали вручати повістки під розпис.

Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження окупантів. Ракетні війська та артилерія ЗСУ, своєю чергу, вразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.