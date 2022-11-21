росія втратила 90% свого ключового ринку нафти в Європі ще до запровадження ембарго

https://racurs.ua/ua/n177035-rosiya-vtratyla-90-svogo-kluchovogo-rynku-nafty-v-ievropi-sche-do-zaprovadjennya-embargo.html

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За два тижні до набуття чинності ембарго Євросоюзу росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку.

Ці держави раніше були основою постачання з балтійських і арктичних терміналів, пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що три чверті сирої нафти, що завантажується в російські балтійські порти, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом.

За чотири тижні до 18 листопада рф відвантажувала лише 95 тис. барелів на день у Роттердам (понад 1,2 млн барелів до вторгнення в Україну). Загальний обсяг постачання з росії впав до 2,67 млн барелів на добу за сім днів до 18 листопада.

Литва, Франція та Німеччина припинили імпорт російської нафти кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні. Три чверті нафти, завантаженої в балтійських портах рф, зараз прямує в Азію.

Євросоюз на початку жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. До нього входить стеля цін на нафту та заборона на криптогаманці.

У той час як заборона ЄС на імпорт російської морської нафти повністю залишається в силі, обмеження ціни, щойно буде запроваджено, дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться під попередньо встановленим лімітом, — йдеться у повідомленні ЄС 6 жовтня.

Йдеться про заборону транспортування нафти третім країнам за ціною вище встановленої стелі (вона поки що не названа).