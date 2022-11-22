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Ракурс
СБУ прийшла з обшуками до компанії VS Energy. Фото: СБ України

СБУ влаштувала обшуки в офісах енергетичної компанії VS Energy (ФОТО)

22 лис 2022, 14:49
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Служба безпеки України проводить слідчі дії в енергетичної компанії VS Energy.





Обшуки в компанії, яка займає 10% енергоринку України, відбуваються у вівторок, 22 листопада. Саме ця галузь зараз найбільше потерпає від дій окупантів. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на співрозмовника в СБУ.

Зазначається, що власниками компанії є російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков. У власності VS Energy перебувають пакети акцій «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго».

За інформацією джерела, ці російські олігархи зараз перебувають під санкціями, тому правоохоронці мають повне право проводити обшуки в їхній компанії.

СБУ прийшла з обшуками до компанії VS Energy. Фото: «Громадське»

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками в Києво-Печерську лавру, а раніше спецслужба відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській лаврі.

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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