Cенатори США закликали Джо Байдена надати Україні ударні дрони Gray Eagle. Фото:

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Надати Україні бойові безпілотники просять Білий дім американські сенатори.

Група з 16 американських сенаторів 22 листопада закликала Адміністрацію президента США Джо Байдена надати Україні ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Gray Eagle. Під листом, який адресували міністру оборони Ллойду Остіну, зокрема, підписалися сенатори Джоні Ернст (Айова), Джеймс Інхоф (Оклахома), колишній голова Комітету Сенату з питань збройних сил Тім Кейн (Вірджинія), Джо Манчін (Західна Вірджинія) і Марк Келлі (Аризона). Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Довгострокова перевага від надання Україні MQ-1C є значною та має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України, — вважають вони.

Сенатори зазначають, що іранські дрони дали російській армії перевагу на полі бою, тому українці повинні отримати нову зброю. Американські законодавці вважають, що українці зможуть навчитися керувати MQ-1C протягом 27 днів. А нові БПЛА дозволили б ЗСУ атакувати російські кораблі в Чорному морі.

WSJ пише, що в Пентагоні відмовилися коментувати лист, а американські чиновники заявили, що небажання надати БПЛА спричинене технічними проблемами, а не побоюваннями ескалації.

Нагадаємо, у червні агентство Reuters повідомляло, що Білий дім припинив роботу з підготовки операції з продажу Україні чотирьох ударних безпілотників MQ-1C Gray Eagle через побоювання, що їх секретне обладнання для спостереження може потрапити в руки росіян.