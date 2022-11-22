Табачник легалізувався як агент ФСБ на окупованих територіях - підозра прокуратури

https://racurs.ua/ua/n177083-tabachnyk-legalizuvavsya-yak-agent-fsb-na-okupovanyh-terytoriyah-pidozra-prokuratury-u-derjzradi.html

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Офіс генерального прокурора оголосив підозру в державній зраді ексміністру освіти і науки дмитру табачнику. За даними слідства, він допомагав головам окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.

Як ідеться у тексті підозри, після 24 лютого колишній голова Адміністрації президента України та міністр освіти погодився на співпрацю із ФСБ росії.

1 травня він у Telegram списався з колаборантами окупованих Херсонській та Запорізьких областей володимиром сальдо і євгеном балицьким та заступником міністра охорони здоров’я рф андрієм плутиницьким. При цьому табачник діяв як представник вищих органів влади рф.

18 червня табачник листувався із сальдо для організації його зустрічі із так званим міністром МНС АР Крим.

Наприкінці липня табачник отримав у сальдо і балицького інформацію про кількість обʼєктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць.

На підставі цієї інформації табачник подав на імʼя заступника голови уряду рф доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об'єктів, — йдеться у підозрі.

Нагадаємо, у часи президента Януковича Табачник був міністром освіти і науки. Раніше віце-прем'єром, народним депутатом, главою адміністрації президента Кучми.

табачник перебуває у всеукраїнському розшуку з липня 2015 року, з 2014 року переховується від українських правоохоронців у росії. Він фігурант санкцій Євросоюзу за незаконне привласнення державних коштів.

Табачник найбільш відомий своїми українофобськими та проросійськими поглядами.