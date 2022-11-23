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Ракурс
Масований ракетний удар - стратегічні бомбардувальники рф атакують Україну

Масований ракетний удар — стратегічні бомбардувальники рф атакують Україну

23 лис 2022, 13:55
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На тлі повідомлення про визнання Європарламентом росії державою-спонсором тероризму по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій, оголошена повітря тривога. Армія рф підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 й почала запускати ракети. Станом на 13.20 налічувалося щонайменше 15 пусків російських ракет.





Про це у Телеграм написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12−00. Будуть пуски — скажу. Дев’ять штук Ту-95 злетіли, — вказав Кім.

Згодом стало відомо, що на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині працює ППО.

Джерело: Ракурс


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