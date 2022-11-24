Спонсором тероризму визнав росію парламент Нідерландів

Ракурсhttps://racurs.ua/
У світі росію поступово визнають спонсором тероризму, фото: Ukrainia world congress
Спонсором тероризму визнав росію парламент Нідерландівhttps://racurs.ua/ua/n177125-sponsorom-teroryzmu-vyznav-rosiu-parlament-niderlandiv.htmlРакурс
Нижня палата парламенту Нідерландів — Палата представників — визнала росію державою-спонсором тероризму.
Це рішення підтримала переважна більшість політсили Палати представників, повідомляє видання trouw.nl.
Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що відповідну ініціативуТома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві) підтримали, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія) та CDA (Християнсько-демократична партія).
Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо надання Україні максимальної гуманітарної, дипломатичної та військової підтримки, -зазначає видання.
Нагадаємо, вчора, 23 листопада, рішення провнесення росії до списку держав-спонсорів тероризму також ухвалив Європарламент.
Джерело: trouw. nl
.