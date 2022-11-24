Спонсором тероризму визнав росію парламент Нідерландів

У світі росію поступово визнають спонсором тероризму, фото: Ukrainia world congress

https://racurs.ua/ua/n177125-sponsorom-teroryzmu-vyznav-rosiu-parlament-niderlandiv.html

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Нижня палата парламенту Нідерландів — Палата представників — визнала росію державою-спонсором тероризму.

Це рішення підтримала переважна більшість політсили Палати представників, повідомляє видання trouw.nl.

Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідну ініціативуТома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві) підтримали, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія) та CDA (Християнсько-демократична партія).

Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо надання Україні максимальної гуманітарної, дипломатичної та військової підтримки, -зазначає видання.

Нагадаємо, вчора, 23 листопада, рішення провнесення росії до списку держав-спонсорів тероризму також ухвалив Європарламент.

Джерело: trouw. nl