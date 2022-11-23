Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

https://racurs.ua/ua/n177098-ievroparlament-vyznav-rosiu-derjavou-sponsorom-teroryzmu.html

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Росію визнали державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції. Відповідну резолюцію під час пленарного засідання у Страсбурзі 23 листопада ухвалив Європейський парламент.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарів, 58 були проти, 44 утрималися.

У документі вказано, що москва здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні, внаслідок чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять «страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства». Європарламентарі згадали про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Автори проекту наголосили, що росія порушує принципи Статуту ООН, спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста, перекриває доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

Європарламент наголошує, що цілеспрямовані напади та звірства, здійснювані російською федерацією проти цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права становлять акти терору проти українського населення та є воєнними злочинами; висловлює своє беззастережне обурення і засуджує ці напади і звірства та інші акти, які росія вчиняє для досягнення своїх деструктивних політичних цілей в Україні та на території інших країн; у світлі вищезазначеного визнає росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму, — йдеться у тексті резолюції.

У зв’язку з цим Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму, що спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн та матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.

Європарламент закликав Раду ЄС розглянути питання щодо внесення рф до такого списку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС — вжити аналогічних заходів.

Крім того, євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції росії, зокрема й у міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН.

Після схвалення президентка Європарламенту має направити резолюцію високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки, Раді ЄС, Єврокомісії, урядам і парламентам держав-членів, генеральному секретарю ООН, Раді Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародному комітету Червоного Хреста, Міжнародному кримінальному суду, президенту, уряду і парламенту росії, президенту, уряду і парламенту України.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій росія названа терористичним режимом. Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехії, ухвалили рішення про визнання влади рф терористичним режимом.