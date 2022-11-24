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Кияни отримуватимуть світло по дві-три години для стабілізації мережі – ДТЕК

Кияни отримуватимуть світло по дві-три години до стабілізації мережі — ДТЕК

24 лис 2022, 22:20
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Світло для споживачів Києва вмикатимуть на дві-три години, поки не зросте обсяг електроенергії, яка надходить до столиці. Про це заявив директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.





З його слів, наразі близько 30% населення мегаполіса має електропостачання.

Будемо потроху перемикати, по дві-три години давати світло, доки не буде збільшено обсяг електроенергії, яка надходить в Київ, — додав він.

Після того як систему стабілізують, в ДТЕК планують перейти до графіків планових відключень, які діяли до ранку середи.

Нагадаємо, станом на 17.20 70% житлового фонду столиці перебуває в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання в усіх районах Києва вдалося відновити.

Станом на 19.00 24 листопада виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в Україні.

Джерело: Ракурс


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