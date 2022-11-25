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Ракурс
Бійці Тероборони збили рociйську ракету зі станкового кулемета

Бійці Тероборони збили російську ракету зі станкового кулемета (ФОТО)

25 лис 2022, 09:30
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Під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу України одну з рociйських ракет С-300 збили двоє стрільців Сили територіальної оборони Збройних сил України.





Про це 25 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122-ї бригади Тероборони ЗСУ помітили в небі ворожу ракету і відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемету ДШКМ. Вогонь був влучним: підбита ракета впала. Там і знайшли корпус ракети, прошитий кулями, — йдеться у повідомленні.

У Страткомі подякували захисникам України за влучну роботу.

Джерело: Ракурс


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