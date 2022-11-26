З Херсона розпочалася безкоштовна евакуація населення. Фото: УП

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З Херсона розпочалася безкоштовна евакуація населення, яку організував уряд.

Перший потяг з евакуйованими відправився до Хмельницького у п’ятницю, 25 листопада. З обласного центру тимчасово виїхали перші 100 херсонців. Серед них 26 дітей, семеро лежачих хворих та шестеро маломобільних людей. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що по прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки внутрішньо переміщених осіб. Їм нададуть грошову допомогу від держави у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб з інвалідністю. Херсонців безкоштовно розселять та нададуть їм гуманітарну допомогу.

За інформацією урядовців, зараз із Херсонської області можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.

Нагадаємо, через систематичні російські обстріли влада Херсона почала евакуювати з міста пацієнтів місцевих лікарень. Зокрема, дітей, які проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва, а 100 пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги лікуватимуть в Одесі.