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Ракурс
Пацієнтів лікарень Херсона вирішили евакуювати через обстріли. Фото: slovoidilo.u

Пацієнтів лікарень Херсона евакуюють в інші міста через обстріли — влада

25 лис 2022, 16:17
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Евакуація пацієнтів лікарень Херсона в інші українські міста відбудеться, бо окупанти систематично обстрілюють місто.





Зокрема, дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва, де вони отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу. Про це 25 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Також вже евакуювали пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Зокрема, 100 людей лікуватимуться в Одесі, допоки в Херсоні лунатимуть вибухи.

Через постійні російські обстріли проводимо евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона, — написав Янушевич.

Обстріли Херсона відбувалися й сьогодні, 25 листопада. Зокрема, місцеві жителі писали в соцмережах, що окупанти завдали кількох ударів з боку Нової Каховки. Зазначалося, що під обстріл потрапив цивільний автомобіль, внаслідок чого троє людей дістали поранення.

Про постраждалих цивільних внаслідок російських обстрілів повідомив і заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Нагадаємо, 24 листопада російські окупанти обстріляли житловий район Херсона з артилерії та реактивної системи залпового вогню. Внаслідок агресії загинули четверо осіб, ще шестеро містян дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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