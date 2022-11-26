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Ракурс
росія обстріляла Дніпро, є постраждала й руйнування. Фото: Валентин Резніченко

Окупанти обстріляли мирний квартал у Дніпрі, є поранені (ФОТО)

26 лис 2022, 13:20
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Вибухи прогриміли у Дніпрі 26 листопада — окупанти обстріляли обласний центр.





За попередніми даними, після прильотів міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Сталося автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив у Facebook.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко уточнив, що внаслідок удару частково зруйновано сім приватних будинків. З-під завалів рятувальники витягли цивільну мешканку, її госпіталізували. Загалом постраждали шестеро осіб. Крім того, один із прильотів спричинив пожежу.

Наслідки атаки по Дніпру. Фото: поліція

Наслідки атаки по Дніпру. Фото: поліція

Нагадаємо, російські загарбники продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Зокрема, з 20 по 25 листопада в обласному центрі було зафіксовано 75 прильотів, внаслідок ворожих ударів загинули 15 осіб, а ще 35 мирних жителів дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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