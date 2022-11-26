Україна постачає зерно до низки країн світу

https://racurs.ua/ua/n177195-ukrayinske-zerno-vryatuie-vid-golodu-5-mln-ludey-u-sviti-zelenskyy.html

Ракурс

Українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії в межах нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, яку під час виступу на Міжнародному установчому саміті International Summit of Food Security оголосив президент України Володимир Зеленський.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Наша мета амбітна й конкретна — врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей, — наголошує Зеленський.

За його словами, Україна вже зробила перші кроки на цьому шляху, відправивши кораблі із зерном — 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії у середині листопада.

Сьогодні завантажується ще одне судно. І це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей в Ефіопії. Зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доправлять понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, загалом в межах цієї програми до кінця наступної весни заплановано відправити з українських портів щонайменше 60 суден — не менше десяти на місяць — до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи:

Ефіопії;

Судану;

Південного Судану;

Сомалі;

Ємену;

Конго;

Кенії;

Нігерії.

Уявіть: лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті мінімум 5 мільйонів жителів у світі, — наголошує Зеленський.

Він додав, що до участі у цій гуманітарній ініціативі запрошуються інші держави й соціально відповідальний бізнес.