У Чорному морі немає жодного носія «калібрів» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177214-u-chornomu-mori-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-infografika.htmlРакурс
Росія станом на сьогодні, 27 листопада, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі дев’ять ворожих кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 32 судна, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 29 суден, з них три судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.