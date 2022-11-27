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Ракурс
Росія не вивела в Чорне море носіїв «калібрів», фото:

У Чорному морі немає жодного носія «калібрів» (ІНФОГРАФІКА)

27 лис 2022, 13:02
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Росія станом на сьогодні, 27 листопада, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі дев’ять ворожих кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 32 судна, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 29 суден, з них три судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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