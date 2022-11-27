СБУ проводить перевірку в Івано-Франківській єпархії УПЦ МП, фото: СБУ

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СБУ проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди єпархії УПЦ МП в Івано-Франківську.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-центр спецслужби.

Зазначається, що ці заходи здійснюються спільно з поліцією та Нацгвардією у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, — наголошують у СБУ.

Повідомляється, що за участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

У СБУ наголошують, шо всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

перевірки відомостей про наміри використання єпархії як осередку «руского міра»;

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП, в результаті яких були виявлені документи, котрі підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.