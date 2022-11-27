Винахідливість сотого рівня - NYT розповіла, як артилерія ЗСУ змогла дістати до Зміїного

https://racurs.ua/ua/n177225-vynahidlyvist-sotogo-rivnya-nyt-rozpovila-yak-artyleriya-zsu-zmogla-distaty-do-zmiyinogo.html

Ракурс

Українські війська для обстрілу російських позицій на острові Зміїний ставили французькі САУ CAESAR на баржі за 10 км від берега, а флагман Чорноморського флоту РФ «Москва» потопили за допомогою власних адаптованих ракет.

При цьому росія й Україна використовують зброю та боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни, і наявність зброї від союзників може стати вирішальною в нинішній війні, повідомило американське видання The New York Times у розлогій статті.

Особливу увагу у статті надали мотивації та креативності українських військових. Винахідливість українських військових вражає закордонних колег та партнерів. Серед військових НАТО українську армію іноді називають «Армією МакГайвера» — на честь героя старого телесеріалу, який був вкрай винахідливим та імпровізованим з будь-якими предметами.

Серіал «Секретний агент Макгайвер» транслювався в США в 1985—1992 роках і став джерелом популярних мемів про те, як розв’язувати найскладніші проблеми за допомогою швейцарського складаного ножа та скотчу (у сенсі липкої стрічки).

Також у NYT згадали нові українські морські дрони, які здатні атакувати великі кораблі у відкритому морі.