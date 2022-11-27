Енергоатом розкрив обсяги запасів ядерного палива для українських АЕС

https://racurs.ua/ua/n177228-energoatom-rozkryv-obsyagy-zapasiv-yadernogo-palyva-dlya-ukrayinskyh-aes.html

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Запасів ядерного палива вистачить Україні на два роки. З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси.

Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse, повідомив президент Енергоатому Петро Котін 27 листопада в ефірі національного марафону.

Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse, — повідомив Котін.

Раніше очільник цього відомства розповів, що російські окупанти можуть готуватися до виходу із ЗАЕС. «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що військові рф можуть збиратися покинути атомну станцію.

Таке враження, що вони збирають валізи і крадусь все, що можуть знайти, — сказав Котін.

У російських ЗМІ також почала з’являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити. Зокрема, пропонується передати станцію під контроль МАГАТЕ. Проте, за словами Котінка, наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС.

Нагадаємо, 23 листопада в Україні всі енергоблоки всіх АЕС були відключені. Це сталося вперше в 40-річній історії української атомної енергетики

Така ситуація склалася внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергетичної інфраструктури. Аварійний захист спрацював на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Усі енергоблоки цих станцій були автоматично відключені від електромережі. Окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском всіх дизель-генераторів.

Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.

У суботу, 26 листопада, усі АЕС в Україні під'єднали до електромережі.