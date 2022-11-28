Аварійні відключення світла запровадили по всій Україні. Фото: komr.gov.ua

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Аварійні відключення світла запровадили по всій території України станом на 10.00 28 листопада.

Причиною таких дій стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%. Про це повідомили в прес-службі «Укренерго».

Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях, — йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що блоки повернуться у роботу після усунення причин аварійних відключень. Це зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

Тим часом повідомляється про критичну ситуацію зі світлом у Миколаївській області, де опівночі 28 листопада почалися стабілізаційні відключення. Станом на ранок без світла залишаються 150 тис. абонентів у майже 600 населених пунктів.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявляли, що 27 листопада, виробники електроенергії покривали вже майже 80% потреб споживання, яке поступово зростало через похолодання.