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Ракурс
В РНБО назвали найефективніше розв'язання енергетичної проблеми

В РНБО назвали найефективніше розв’язання енергетичної проблеми

28 лис 2022, 18:54
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Секретар РНБО Олексій Данілов має свій погляд на енергетичну проблему України, спричинену людиноненависницькими обстрілами росії.





Данілов назвав ракети дальністю у понад 800 км — найкращим способом розв’язанням енергетичної проблеми. Їх наявність в Україні дозволила б зекономити на генераторах.

Секретар РНБО закликає партнерів надати Україні далекобійні боєприпаси для захисту енергетичної інфраструктури.

Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України — ракети дальністю 800 і більше км, — написав Данілов у своїх соцмережах.

Раніше він назвав армію рф — «другою трансформаторною армією» у світі, натякаючи на те, що московити влучно цілять по енергоінфраструктурі України.

23 листопада Данілов відреагував на нові обстріли України та озвучив перспективу «переговорів» з окупантами.

Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші «шахіди». Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання — нищити рашистську потвору. З країною-терористом — перемовини тільки через приціл Сил оборони, — написав голова РНБО у Twitter.

Джерело: Ракурс


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