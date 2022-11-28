В РНБО назвали найефективніше розв'язання енергетичної проблеми

https://racurs.ua/ua/n177255-v-rnbo-nazvaly-nayefektyvnishe-rozv-yazannya-energetychnoyi-problemy.html

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Секретар РНБО Олексій Данілов має свій погляд на енергетичну проблему України, спричинену людиноненависницькими обстрілами росії.

Данілов назвав ракети дальністю у понад 800 км — найкращим способом розв’язанням енергетичної проблеми. Їх наявність в Україні дозволила б зекономити на генераторах.

Секретар РНБО закликає партнерів надати Україні далекобійні боєприпаси для захисту енергетичної інфраструктури.

Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України — ракети дальністю 800 і більше км, — написав Данілов у своїх соцмережах.

Раніше він назвав армію рф — «другою трансформаторною армією» у світі, натякаючи на те, що московити влучно цілять по енергоінфраструктурі України.

23 листопада Данілов відреагував на нові обстріли України та озвучив перспективу «переговорів» з окупантами.