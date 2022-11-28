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Ракурс
росія витягує шпигуна з Бразилії на основі сфабрикованої справи про наркотики - Bellingcat

росія витягує шпигуна з Бразилії на основі сфабрикованої справи про наркотики — Bellingcat

28 лис 2022, 22:06
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Бразилієць Віктор Мюллер Феррейра виявився агентом Головного управління Генштабу рф.





Його справжнє ім’я — Сергій Черкасов. І зараз він сидить у бразилійській в’язниці. А росія намагається його витягнути звідти, і вимагає екстрадиції на основі сфабрикованої кримінальної справи.

Про це розповідає у черговій шпигунській історії Bellingcat.

Черкасова викрили у Нідерландах у червні цього року. Він мав фальшиве бразилійське громадянство, тож його відправили на його фальшиву батьківщину, де він потрапив у тюрму.

Згодом влада рф надіслала у Бразилію документ, підписаний заступником генпрокурора росії. У ньому йдеться про прохання затримати шпигуна та притягнути до відповідальності за начебто контрабанду наркотиків до Москви кількарічної давнини. Мовляв, у 2015 Черкасов-Феррейра привіз велику партію героїну. Але чомусь тоді його ніхто не затримав.

Цікаво, що наркомережа, яку росіяни приписують Черкасову, була розкрита ще у 2003 році — і там імені цього офіцера розвідки не було.

Якщо у Бразилії не зможуть екстрадувати Черкасова назад до рф, російська влада попрохала розглянути можливість його депортації.

Сам Черкасов висловив палке бажання бути екстрадованим до росії. Зараз цю справу розглядає бразилійський суд.

Джерело: Ракурс


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