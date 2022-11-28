росія витягує шпигуна з Бразилії на основі сфабрикованої справи про наркотики - Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n177267-rosiya-vytyaguie-shpyguna-z-brazyliyi-na-osnovi-sfabrykovanoyi-spravy-pro-narkotyky-bellingcat.html

Ракурс

Бразилієць Віктор Мюллер Феррейра виявився агентом Головного управління Генштабу рф.

Його справжнє ім’я — Сергій Черкасов. І зараз він сидить у бразилійській в’язниці. А росія намагається його витягнути звідти, і вимагає екстрадиції на основі сфабрикованої кримінальної справи.

Про це розповідає у черговій шпигунській історії Bellingcat.

Черкасова викрили у Нідерландах у червні цього року. Він мав фальшиве бразилійське громадянство, тож його відправили на його фальшиву батьківщину, де він потрапив у тюрму.

Згодом влада рф надіслала у Бразилію документ, підписаний заступником генпрокурора росії. У ньому йдеться про прохання затримати шпигуна та притягнути до відповідальності за начебто контрабанду наркотиків до Москви кількарічної давнини. Мовляв, у 2015 Черкасов-Феррейра привіз велику партію героїну. Але чомусь тоді його ніхто не затримав.

Читайте полное расследование здесь на русском языке (спасибо нашим партнерам @the_ins_ru) https://t.co/IElGloBZNU — Bellingcat (@bellingcat) November 28, 2022

Цікаво, що наркомережа, яку росіяни приписують Черкасову, була розкрита ще у 2003 році — і там імені цього офіцера розвідки не було.

Якщо у Бразилії не зможуть екстрадувати Черкасова назад до рф, російська влада попрохала розглянути можливість його депортації.

Сам Черкасов висловив палке бажання бути екстрадованим до росії. Зараз цю справу розглядає бразилійський суд.