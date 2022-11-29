Армія рф перебільшує свої здобутки біля Бахмута – ISW — війна рф проти України

https://racurs.ua/ua/n177269-armiya-rf-perebilshuie-svoyi-zdobutky-bilya-bahmuta-isw.html

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Нещодавні заяви російських окупантів про просування в районі Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста. На це вказують аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

За даними ISW, геолокаційні знімки свідчать про ймовірне захоплення ворогом села Озаріанівка, яке розташоване за 15 км на південний захід від Бахмута. Водночас, наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу.

В інституті відзначили, що російські джерела в рамках тривалої пропагандистської інформоперації поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута.

В ISW вважають, що здобутки росіян все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які слугують основними наземними шляхами сполучення з містом для Збройних сил України. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста.