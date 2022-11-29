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“Укренерго” - Дефіцит потужності в енергосистемі складає 30%

«Укренерго» — Дефіцит потужності в енергосистемі складає 30%

29 лис 2022, 11:28
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Дефіцит потужності в енергосистемі України 29 листопада складає 30%. Про це повідомив оператор «Укренерго». Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.





В «Укренерго» також наголосили, що встановлюють ліміти по кожній області, перевищувати які не можна. Самі ж графіки відключень складають обленерго, але обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

Нагадаємо, окупанти з 10 жовтня намагаються знищити українську енергосистему, а обстріл 23 листопада мав найбільші наслідки. З 10 жовтня росіяни пошкодили всі великі тепло- і гідроелектростанції в Україні. Водночас суть обʼєднаної енергосистеми в тому, що споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. Проблема, яку намагаються створити окупанти — зробити неможливим доставку електроенергії з одних регіонів в інші.

Раніше в «Інституті вивчення війни» зауважили, що росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України, які мають бути на рівні попередніх атак.

Джерело: Ракурс


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