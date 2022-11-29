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Ракурс
Де збили російські Су-24 і Су-25, розповіли Повітряні сили

Де збили російські Су-24 і Су-25, розповіли Повітряні сили

29 лис 2022, 11:55
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Де Збройні сили України 28 листопада збили два російські літаки — Су-24 і Су-25, розповіли Повітряні сили. Українські військові минулої доби збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках.





Давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 — бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Російська авіація також активізувалася на цьому напрямку. Але ми її трохи применшили. Це Лисичанський та Бахмутський напрямки, — заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Генштаб ЗСУ повідомив про збиття минулої доби російських Су-25 та Су-24. Загалом, за його даними, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 280 літаків.

Джерело: Ракурс


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