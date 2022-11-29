Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/ua/n177289-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі росія станом на сьогодні, 29 листопада, розмістила на бойовому чергуванні 12 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «калібр» із загальним залпом вісім ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 23 судна, з них три судна рухались із протоки Босфор;

до Чорного моря — 20 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.