ДБР затримало заступника мера Херсона, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n177291-zastupnyka-mera-hersona-z-komandy-zradnyka-saldo-zatrymalo-dbr-foto.html

Ракурс

ДБР повідомляє про затримання заступника міського голови Херсона, який під час окупації росіянами міста працював на ворога.

Затримано повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це сьогодні, 29 листопада, інформують прес-служби ДБР та Херсонської обласної прокуратури.

Ім’я затриманого у не називають. За інформацією ЗМІ, йдеться про Володимира Пепеля.

Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення він відповідав за питання діяльності виконавчих органів міськради, а після захоплення міста рашистами у березні почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зокрема:

зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ;

сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів росгвардії, фсб та російських військових;

готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію рф та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин, — зазначають у ДБР.

Сьогодні йому судом було обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тис. грн.