Луганські колаборанти просять москву пригальмувати «мобілізацію» — більшість шахтарів вже кинули на фронтhttps://racurs.ua/ua/n177304-luganski-kolaboranty-prosyat-moskvu-prygalmuvaty-mobilizaciu-bilshist-shahtariv-vje-kynuly.htmlРакурс
Російські загарбники вже «мобілізували» більшість шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
В результаті вугільнодобувна галузь регіону може остаточно зупинитися. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, рашисти вже кинули на фронт 58% шахтарів компанії «востокуголь», на яку загарбники записали більшість захоплених шахт регіону. У зв’язку з чим місцеві колаборанти навіть закликали москву знизити темпи мобілізації через загрозу функціонуванню галузі.
Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову, — наголошують у ЦНС. — Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон та не ставати ресурсом для ворога.