Луганські колаборанти просять москву пригальмувати «мобілізацію» — більшість шахтарів вже кинули на фронт

На окупованій Луганщині рашисти «мобілізували» більшість шахтарів

https://racurs.ua/ua/n177304-luganski-kolaboranty-prosyat-moskvu-prygalmuvaty-mobilizaciu-bilshist-shahtariv-vje-kynuly.html

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Російські загарбники вже «мобілізували» більшість шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

В результаті вугільнодобувна галузь регіону може остаточно зупинитися. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, рашисти вже кинули на фронт 58% шахтарів компанії «востокуголь», на яку загарбники записали більшість захоплених шахт регіону. У зв’язку з чим місцеві колаборанти навіть закликали москву знизити темпи мобілізації через загрозу функціонуванню галузі.