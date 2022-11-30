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Ракурс
Пожежа на нафтобазі в Брянській області рф, скріншот відео

У Брянській області рф загорілася нафтобаза (ВІДЕО)

30 лис 2022, 10:45
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У росії в Суразькому районі Брянської області загорілися резервуари з нафтопродуктами.





Про це сьогодні, 30 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, площа пожежі сягнула 1,8 тис. кв. м, до боротьби з вогнем були залучені 80 осіб і 30 одиниць техніки, зокрема пожежний поїзд, а також аеромобільне угруповання МНС.

Відомостей про постраждалих не надходило.

Згодом у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що пожежа нібито сталася через влучання «невстановленого боєприпаса», скинутого з безпілотника. Стверджується, що боєприпас влучив у резервуар з дизпаливом, через що спалахнули відразу два резервуари.

Брянська область рф межує з Україною та білоруссю. Суразький район розташований у північно-західній частині Брянської області та межує з Могильовською областю білорусі.

Джерело: Ракурс


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