Пожежа на нафтобазі в Брянській області рф, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177307-u-bryanskiy-oblasti-rf-zagorilasya-naftobaza-video.html

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У росії в Суразькому районі Брянської області загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Про це сьогодні, 30 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, площа пожежі сягнула 1,8 тис. кв. м, до боротьби з вогнем були залучені 80 осіб і 30 одиниць техніки, зокрема пожежний поїзд, а також аеромобільне угруповання МНС.

Відомостей про постраждалих не надходило.

Згодом у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що пожежа нібито сталася через влучання «невстановленого боєприпаса», скинутого з безпілотника. Стверджується, що боєприпас влучив у резервуар з дизпаливом, через що спалахнули відразу два резервуари.

Брянська область рф межує з Україною та білоруссю. Суразький район розташований у північно-західній частині Брянської області та межує з Могильовською областю білорусі.