У Києві затримали людину, яка повідомила про замінування офісу Зеленського

Прихильнику «руського миру», який «замінував» будівлю Офісу президента у Києві, повідомлено про підозру.

У прокуратурі столиці повідомлено про підозру 51-річному киянину. Цей «телефонний терорист» подзвонив силовикам і повідомив про підготовку вибуху будівлі канцелярії президента України на Банковій.

Дзвінок на лінію 102 стався увечері 28 листопада, наступного дня «мінера» вирахували та затримали.

Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

Під час обшуку вдома у 51-річного підозрюваного знайшли речі, які вказують, що він був прихильником «руського миру» — комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Суд ухвалить рішення про запобіжний захід для «мінера». Санкція статті КК України передбачає у таких випадках від 4 до 8 років позбавлення волі.

У Рівному 25-річна жінка повідомила про замінування відділення пошти після того, як посварилась з чоловіком, який збирався туди їхати за посилкою.

Інцидент стався ще в жовтні цього року, але відомо про нього стало лише у середу, 30 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Відомо, що жінці вже вручили підозру, їй загрожує до шести років тюрми.