Чарльзу ІІІ подарували ікону, написану на фрагменті снарядного ящика, привезеного з фронту (ФОТО)

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Король Великої Британії Чарльз III отримав унікальний подарунок під час відвідин українського собору Пресвятої Родини та Український центр підтримки у Лондоні.

Подаровану королю ікону Пресвятої Богородиці Замилування написали на фрагменті ящика з-під озброєнь, привезеного з фронту.

Чарльз III відвідав собор з першою леді України Оленою Зеленською, повідомляє сайт Української греко-католицької церкви.

Гостей вітав владика Кеннет Новаківський, єпископ Української католицької єпархії в Лондоні.

Подаровану Чарльзу ІІІ ікону написали Олександр Клименко та Софія Атлантова — українські іконографи й художники, які заснували благодійний проєкт під назвою «Ікони на ящиках з-під набоїв».

Король Великої Британії сьогодні офіційно відкрив Український центр підтримки у Лондоні. Його вітали традиційними хлібом-сіллю тимчасово переміщена українська громадянка пані Валерія Наталуха та Андрій Марченко — директор Центру.

Монарх зустрівся зі співробітниками та волонтерами Центру, а також його доброчинцями, тимчасово переміщеними українцями та їхніми британськими спонсорами.