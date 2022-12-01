Усі країни-члени НАТО підтримують членство України в НАТО. Фото: МОУ

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Необхідність майбутнього вступу України до НАТО підтримують всі 30 країн-членів Північноатлантичного альянсу.

До такого консенсусу вдалося дійти на останній міністерській зустрічі в Бухаресті. Це свідчить про прогрес у питанні наближення України до НАТО. Про це 1 грудня це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила під час виступу на Київському безпековому форумі.

Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відчинені, — зазначила урядовець.

Вона також відзначила, що таке рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті у Бухаресті у 2008 році. Така підтримка України «новим потужним сигналом» і свідчить, що Альянс не боїться тиску країни-агресора рф.

Нагадаємо, 30 вересня після того, як воєнний злочинець рф володимир путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом.