ЗСУ зупинили ворожі атаки поблизу 14 населених пунктів. Фото: Генштаб

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Ворог продовжує проводити атаки на Донбасі, але ЗСУ успішно їх відбивають.

За 1 грудня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України за 2 грудня.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також було збито ворожий дрон «Орлан-10». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, район зосередження особового складу, а також п’ять інших важливих об'єктів окупантів.

Ворог вчора завдав п’ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

З артилерії, мінометів та танків ворог обстріляв райони понад 50 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі зазначили, що в окупованому Криму співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією у Керчі проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на держпідприємствах.

Нагадаємо, 1 грудня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що росіяни почали відведення окупаційних військ із Запорізької області.