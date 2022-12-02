Не вмикайте все й одразу, частий перезапуск зносить мережі - директор YASNO

https://racurs.ua/ua/n177392-ne-vmykayte-vse-y-odrazu-chastyy-perezapusk-znosyt-mereji-dyrektor-yasno.html

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Не вмикати всі електроприлади й одразу після подачі напруги просять українців енергетики.

Частий перезапуск електромереж призводить до локальних аварій в окремих будинках, повідомив директор компанії YASNO.

На жаль, аварії в електромережах трапляються. Ми зайшли у воєнну зиму, коли ми вмикаємо-вимикаємо мережі по декілька разів на день. І це, звісно, техніка не витримує. Аварії різко зросли. Не треба вмикати електроприлади одразу всі. Це призводить до аварій в окремих будинках. Тобто всі мешканці вмикають одразу всі прилади у першу хвилину, скаче напруга, і горять всі запобіжники. Тому я рекомендую розтягнути в часі на пів години це вмикання. Почергово це робити, щоб напруга не так різко зростала. Бо так підвищується ризик локальної аварії. Треба час, щоб потім приїхала бригада і відремонтувала, — сказав генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

У Києві збільшили ліміт на споживання електроенергії — столиця наближається до графіків. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Коваленка, на це є кілька причин.

По-перше, містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.

Крім того, впливає на роботу енергомережі погода — кияни продовжують користуватися електрообігрівачами, які створюють велике навантаження на мережу.