росія піде із Запорізької АЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу - джерела "Медузи"

https://racurs.ua/ua/n177396-rosiya-hoche-obminyaty-zaes-na-bezperebiynyy-tranzyt-nafty-ta-gazu-ukrayinou-djerela-meduzy.html

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Російські війська можуть піти із Запорізької АЕС, стверджують джерела «Медузи», близькі до керівництва РФ.

Москва нібито готова зробити це в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України.

1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська виводять окремі підрозділи з анексованої частини Запорізької області, а також готують до евакуації співробітників місцевих окупаційних адміністрацій.

Джерело «Медузи», близьке до Кремля, а також співрозмовник, близький до уряду рф, стверджують, що росія «не планує" повністю залишати Запорізьку область. Проте, за інформацією цих джерел, Москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська взяли під свій контроль ще на початку повномасштабної війни. За планом Кремля, АЕС нібито можуть передати або Києву, або МАГАТЕ.

Раніше російська влада публічно відкидала можливість виведення військ із Запорізької АЕС, а 5 жовтня воєнний злочинець путін підписав указ про перехід станції у власність росії та створення федерального унітарного підприємства «Запорізька АЕС».

При цьому МАГАТЕ продовжує виступати за створення зони безпеки довкола АЕС та веде переговори про це з обома країнами. 2 грудня голова організації Рафаель Гроссі заявив, що рішення, яке забезпечить безпеку станції, «може бути знайдено до кінця року».

Українська влада, своєю чергою, наголошувала, що має намір повернути АЕС під власний контроль. 28 листопада голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що через масовані ракетні удари, які російські війська з початку жовтня завдали по енергетичних об'єктах України, пошкодження отримали всі великі ТЕС та ГЕС. За кілька днів до цього Кудрицький зазначив, що якщо Запорізька АЕС повернеться під контроль України і «працюватиме на повну», проблем з дефіцитом енергії «з дуже великою ймовірністю» в країні не буде (в останній місяць відключення електрики в містах країни стали регулярними).

До початку війни ЗАЕС виробляла близько 25% усієї електроенергії в Україні.

За словами джерел «Медузи», близьких до Кремля та уряду РФ, в обмін на виведення військ з АЕС російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України.

Співрозмовники «Медузи» стверджують, що у Кремлі та уряді «є готовність до угоди».

Качати і продавати [нафту і газ] дуже важливо для російського бюджету, — прямо сформулювало джерело «Медузи», близьке до Кремля.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков у листуванні з «Медузою» відкинув можливість такої «угоди» по Запорізькій АЕС.

Через Україну проходить південна гілка трубопроводу «Дружба», яким російська нафта поставляється до Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі. Загалом на «Дружбу» припадає приблизно третина всіх російських постачань нафти до Європи.

Українська ділянка «Дружби» належить «Укртранснафті», яка бере з росії плату за транзит нафти, а також має технічну можливість її зупинити. З середини листопада постачання трубопроводом йдуть з перебоями через ракетні удари.

При цьому з 5 грудня «Дружба» стане головним способом транспортування російської нафти до Європи, оскільки набуде чинності європейське ембарго на постачання нафти з росії (воно стосується лише транспортування водою, тобто танкерами).

Не зупинила війна і транзит російського газу, який доставляється до Європи, зокрема через Україну. У травні «Нафтогаз» відмовився прокачувати російський газ, який надходив до української газотранспортної системи (ГТС) через окуповану Луганську область, і запропонував «Газпрому» перенаправити газ на іншу нитку ГТС.

«Газпром» відмовився — і вирішив скоротити постачання на третину (саме стільки припадало на транзит через Луганську область).

На початку вересня «Нафтогаз» запросив розгляд у міжнародному арбітражі, наголосивши, що «Газпром» оплачує транзит не повністю і не вчасно. А «Газпром» заявив, що не має наміру платити за ненадані послуги, і пригрозив, що «Нафтогаз» може потрапити під російські санкції — і тоді «Газпром» відмовиться від усіх зобов’язань.

Україна від претензій не відмовилася, і тоді «Газпром» повідомив, що готовий ще більше скоротити прокачування через Україну, тому що Київ нібито забирає собі частину російського газу, призначеного Молдові. Українська сторона ці наклепи спростувала.