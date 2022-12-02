У Києві оприлюднили перелік магазинів і ТРЦ, які працюватимуть в умовах блекауту на генераторах

https://racurs.ua/ua/n177408-u-kyievi-opryludnyly-perelik-magazyniv-i-trc-yaki-pracuvatymut-v-umovah-blekautu-na-generatorah.html

Ракурс

Влада Києва оприлюднила перелік об'єктів інфраструктури, роботу яких забезпечить влада в умовах повного блекауту столиці.

Віталій Кличко припустив, що у випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Мер сказав, що столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій і склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення.

Кличко попросив киян завантажити та зберегти на своїх пристроях ці переліки.

При цьому графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

Раніше мер столиці повідомив, що у випадку блекауту в Києві зроблять безплатний проїзд у громадському транспорті. Рух метро буде зупинений, а станції будуть використовувати як укриття.

Також влада Києва разом з мобільними операторами розробили алгоритм безперебійного зв’язку на випадок блекауту — станції та вежі загальнонаціонального масштабу забезпечують генераторами.