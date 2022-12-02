Генштаб ЗСУ - обстріли та позиційні бої тривають вздовж лінії зіткнення

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За останню добу російські війська завдали 13 авіаударів за позиціями українських військ вздовж лінії зіткнення, чотири ракетні удари по цивільних об'єктах міст Дніпро та Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка Донецької області.

Про це 2 грудня повідомляє у своєму черговому вечірньому оперативному зведенні сил оборони України.

Під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапили цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки, а також позиції українських військ вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України, попереджає Генштаб.

На основних напрямках в останню добу велися артилерійські та мінометні обстріли та позиційні бої, значних змін немає.

На Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська продовжують намагатися наступати за підтримки різних видів артилерії, під обстрілами якої продовжують знаходитись населені пункти у Луганській та Донецькій областях, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що рух військ рф у Запорізькій області свідчить про їх неготовність до оборони ключових позицій.

ISW стверджує, що влучні удари ЗСУ по позиціях росіян в Токмаку, Мирному та інших населених пунктах змусили їх відвести особовий склад ближче до лінії фронту в Запорізькій області.