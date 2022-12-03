В окупованому Шахтарську вибухнула база росіян

https://racurs.ua/ua/n177417-v-okupovanomu-shahtarsku-vybuhnula-baza-rosiyan-video.html

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Війна росії проти України триває. Водночас в окупованому Шахтарську на Донеччині Збройні сили України завдали удару по базі воєнних злочинців рф.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, у квітні 2014 року у Шахтарську зняли державний прапор України з будівлі міської ради та замінили його на прапор підконтрольної рф терористичної днр. У липні-серпні 2014 року в місті точилися запеклі бої, тоді ЗСУ з боями відійшли.