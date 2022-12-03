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Ракурс
Партизани підпалили обладнання автоматизованого керування залізницею, скріншот відео

Партизани підпалили залізничне обладнання на Луганщині (ВІДЕО)

3 гру 2022, 19:02
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На Луганщині партизани підпалили обладнання автоматизованого керування залізницею на ділянці Луганськ-Лантратівка біля Луганської ТЕС у місті Щастя.





Про це сьогодні, 3 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.

«Хтось» підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) — на ділянці залізничного сполучення Луганськ-Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя), — зазначає Гайдай. — З вогником устаткування було знищено.

За його словами, знищення такої системи призведе до переведення в «ручний режим» управління ділянкою залізничного сполучення, що унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій рашистів (орієнтовно на 14−20 діб).

Джерело: Ракурс


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