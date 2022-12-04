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Ракурс
Правоохоронці перевіряють фото з нібито повішеними партизанами на Луганщині

Правоохоронці перевіряють фото з нібито повішеними партизанами на Луганщині (ФОТО 18+)

4 гру 2022, 18:46
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Правоохоронці перевіряють фото з нібито страченими партизанами на Луганщині.





У соцмережах з’явилися фото нібито повішених жителів Луганської області, яких, як пишуть, стратили російські окупанти за допомогу українським партизанам і військовим.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай відреагував на ці повідомлення. За його словами, інформацію перевіряють відповідні органи — це може бути фейк для залякування.

4 грудня громадський активіст та блогер Сергій Стерненко оприлюднив у Твіттер і Телеграм фото, на яких нібито російські окупанти публічно стратили жителів Луганщини. На п’ятьох повішених фігурах — таблички на грудях із написами на кшталт «Предатель луганского народа», «Он передавал сведения врагу. СМЕРШ».

Правоохоронці перевіряють фото з нібито повішеними партизанами на Луганщині

Правоохоронці перевіряють фото з нібито повішеними партизанами на Луганщині

Росіяни розстріляли мирних жителів Луганської області, Україна. Публічно і демонстративно, на весь світ. Я не розумію, чому Україні не дають нові танки й ракети, щоб покарати це абсолютне зло. Російське зло, — підписав Стерненко.

Цей допис поширив на своїй сторінці у Twitter міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Джерело: Ракурс


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