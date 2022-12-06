Міністерство цифрової трансформації України особливим відео сьогодні привітало воїнів з Днем Збройних сил України.

Хтось — професійний військовий, а хтось ще вчора випікав хліб, програмував або навчав студентів. Сьогодні ви — наші герої. Захисники та захисниці, по всій Україні вголос, пошепки, подумки звучить «Дякую!». Ми вдячні вам за можливість жити у вільній країні, — зазначили у відомстві.

Я прораб. Я програміст. Я водій маршрутки. Я скоро одружуся. Я свідок на весіллі. Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. У мене своя фірма. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я кращий друг зі школи. Я єдиний син… Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу, — йдеться у відео.