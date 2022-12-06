Контролювали економіку Одеси — НАБУ оголосило підозру двом підприємцям (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177530-kontroluvaly-ekonomiku-odesy-nabu-ogolosylo-pidozru-dvom-pidpryiemcyam-foto.htmlРакурс
Слідчі НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, викритим і затриманим напередодні.
Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба НАБУ.
Зазначається, що підозри оголошені таким особам:
- відомому одеському бізнесмену — співорганізатору злочинної організації — ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу;
- народному депутату України IV скликання — співорганізатору злочинної організації — ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу;
- довіреній особі — співучаснику злочинної організації — ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу.
Про кого саме йдеться, у відомстві не уточнюють. За інформацією одеського видання «Думская», це затримані нещодавно НАБУ одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський, а також їхній спільник — менеджер однієї зі створених партнерами фірм Костянтин Єфремов.
У НАБУ нагадують, що восени 2021 року викрили злочинну організацію, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси.
На її місті з’явилася нова. Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом, — зазначають у відомстві, посилаючись на дані слідства.
Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування, — додають у відомстві.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та встановлення всіх учасників злочинної організації.
Джерело: «Думская», НАБУ