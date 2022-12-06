НАБУ та САП повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, фото: САП

https://racurs.ua/ua/n177530-kontroluvaly-ekonomiku-odesy-nabu-ogolosylo-pidozru-dvom-pidpryiemcyam-foto.html

Ракурс

Слідчі НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, викритим і затриманим напередодні.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що підозри оголошені таким особам:

відомому одеському бізнесмену — співорганізатору злочинної організації — ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу;

народному депутату України IV скликання — співорганізатору злочинної організації — ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу;

довіреній особі — співучаснику злочинної організації — ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу.

Про кого саме йдеться, у відомстві не уточнюють. За інформацією одеського видання «Думская», це затримані нещодавно НАБУ одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський, а також їхній спільник — менеджер однієї зі створених партнерами фірм Костянтин Єфремов.

У НАБУ нагадують, що восени 2021 року викрили злочинну організацію, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси.

На її місті з’явилася нова. Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом, — зазначають у відомстві, посилаючись на дані слідства.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування, — додають у відомстві.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та встановлення всіх учасників злочинної організації.

Джерело: «Думская», НАБУ