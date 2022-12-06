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У Хорватії розбився літак МіГ-21, фото: «Вікіпедія»

МіГ-21 розбився у Хорватії — деталі

6 гру 2022, 19:01
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У Хорватії сьогодні, 6 грудня, розбився військовий винищувач МіГ-21.





Інцидент стався на північному сході країни. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

Під час катастрофи двомісного літака ВПС Хорватії МІГ-21 двоє пілотів успішно катапультувалися та приземлилися, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пілотів гелікоптером вже доставили з місця аварії до столиці країни міста Загреба для надання подальшої медичної допомоги.

Агентство Associated Press зазначає, що аварія сталася в безлюдній лісовій місцевості близько 14.00 за місцевим часом (близько 15.00 за київським часом) під час виконання тренувального польоту.

На пошуки екіпажу була відправлена пошукова група.

Джерело: Міноборони Хорватії, Associated Press


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