У Хорватії розбився літак МіГ-21, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n177531-mig-21-rozbyvsya-u-horvatiyi-detali.html

Ракурс

У Хорватії сьогодні, 6 грудня, розбився військовий винищувач МіГ-21.

Інцидент стався на північному сході країни. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

Під час катастрофи двомісного літака ВПС Хорватії МІГ-21 двоє пілотів успішно катапультувалися та приземлилися, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пілотів гелікоптером вже доставили з місця аварії до столиці країни міста Загреба для надання подальшої медичної допомоги.

Агентство Associated Press зазначає, що аварія сталася в безлюдній лісовій місцевості близько 14.00 за місцевим часом (близько 15.00 за київським часом) під час виконання тренувального польоту.

На пошуки екіпажу була відправлена пошукова група.

Джерело: Міноборони Хорватії, Associated Press