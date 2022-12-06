Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Російські загарбники 6 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n177532-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-kryvomu-rogu.html

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Російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це сьогодні, 6 грудня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури, — зазначив Вілкул.

Деталі інциденту наразі не розкриваються.

Раніше у соцмережах з’явилася інформація про потужний вибух, який чули жителі міста. Сигнал повітряної тривоги в той час не лунав.

Нагадаємо, вчора, 5 грудня, російські загарбники завдали нового масштабного ракетного удару по Україні, від наслідків якого українська енергетична інфраструктура, як очікується, оговтається за кілька діб.