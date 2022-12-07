Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: КБ Луч

https://racurs.ua/ua/n177542-ssha-ne-zavajatymut-ukrayini-rozvyvaty-udarnyy-potencial-velykoyi-dalnosti-pentagon.html

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Сполучені Штати Америки не заважають Україні розвивати потужності для ударів великої дальності.

Американська сторона не працює над тим, щоб завадити Україні розробити свої власні засоби завдання ударів великої дальності, які потенційно можуть бути націлені на територію країни-агресора росії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.

Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал, — зазначив посадовець.

А заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що «ніхто не взяв на себе відповідальність» за удари безпілотників по аеродромах у росії. Водночас вона додала, що «український народ неймовірно винахідливий; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними».

Також CNN пише, що 6 грудня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Штати «не заохочували» українців завдавати ударів по російській території.

Нагадаємо, 5 грудня американська газета The Wall Street Journal повідомила, що США модифікували реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані Україні, щоб їх не можна було використовувати для запуску ракет великої дальності.

Джерело: CNN