Окупанти здійснили понад півсотні обстрілів по Херсонщині. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n177548-okupanty-vypustyly-po-hersonschyni-ponad-pivsotni-snaryadiv-ie-zagybli.html

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Херсонська область знову опинилася під російським вогнем.

Окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Загарбники застосували ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танки та міномети для обстрілів мирних населених пунктів. Про це 7 грудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, того окупанти вбили двох цивільних, а ще один мешканець Херсонщини дістав поранення.

Нагадаємо, в ніч проти 7 грудня російські загарбники атакували дві громади Запорізького району безпілотниками та зенітники ракетами С-300. Внаслідок прильотів в одному з сіл зруйновано два будинки, а вісім — пошкоджені. За попередньою інформацією, троє людей дістали поранення. Серед постраждалих — 15-річна дівчина.