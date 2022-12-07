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Крилату російську ракету збили зі стрілецької зброї
Крилату російську ракету збили зі стрілецької зброї (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177554-krylatu-rosiysku-raketu-zbyly-zi-strileckoyi-zbroyi.htmlРакурс
Крилату російську ракету збили зі стрілецької зброї, — запевняють у Нацгвардії
Це сталося 5 грудня під час масованого ракетного обстрілу.
В ракету Х-101 поцілили бійці мобільної вогневої групи 27 Печерської бригади.
Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, — йдеться в офіційному повідомленні Пвнічного командування НГУ.
Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 млн дол. А ось Defense Express пише, що реальна ціна ракети — до 1,2 млн дол.
Повітряні сили повідомили, що 6 грудня о 21.90 біля Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Проте льотчик успішно катапультувався.
Відомо, що він знищив п’ять «шахедів»: три — на півдні України і два — над Вінницею.
Напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, цей пілот збив дві крилаті ракети окупантів.
Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався, — повідомили у Повітряних силах.
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