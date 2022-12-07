Крилату російську ракету збили зі стрілецької зброї

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Крилату російську ракету збили зі стрілецької зброї, — запевняють у Нацгвардії

Це сталося 5 грудня під час масованого ракетного обстрілу.

В ракету Х-101 поцілили бійці мобільної вогневої групи 27 Печерської бригади.

Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, — йдеться в офіційному повідомленні Пвнічного командування НГУ.

Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 млн дол. А ось Defense Express пише, що реальна ціна ракети — до 1,2 млн дол.

Повітряні сили повідомили, що 6 грудня о 21.90 біля Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Проте льотчик успішно катапультувався.

Відомо, що він знищив п’ять «шахедів»: три — на півдні України і два — над Вінницею.

Напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, цей пілот збив дві крилаті ракети окупантів.