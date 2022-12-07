Журнал Time назвав людину 2022 року - це не тільки Зеленський

2022 року людиною року, за версією американського журналу Time, став президент України Володимир Зеленський, а також люди з України та інших країн, які стали символом українського духу опору російській агресії.

За доказ того, що мужність може бути такою ж заразною, як і страх; за здатність об'єднати людей та народи для захисту свободи; за нагадування світові про крихкість демократії та миру Володимира Зеленського та український дух оголошено персонами року Time, — заявив журнал.

Героїнями року, за версією Time, стали жінки Ірану, де продовжуються протести проти «неправильного» носіння хіджабу.

Артистками року названо учасниць південнокорейської групи Blackpink.

Інноватором року визнано главу програми запуску телескопа «Джеймс Вебб» Грегорі Робінсона.

Іконою року названо актрису Мішель Йео, яка зіграла головну роль у фільмі «Все, скрізь і відразу».

Спортсмен року — американський бейсболіст Аарон Джадж, який встановив рекорд за кількістю вибитих хоум-ранів в одному сезоні.

Американський тижневик Time існує майже сто років та є найпопулярнішим новинним журналом світу. «Візитівка» видання — портрети відомих сучасників на обкладинках. Стати «обличчям тижня» у Time — це отримати перепустку у світову «вищу лігу» своєї галузі, здобути своєрідний аналог «Оскара» чи Нобелівської премії від журналістів, пише WAS.

Серед тисяч діячів, яких зображували на обкладинці за всю історію журналу, сімнадцятеро народилися на території сучасної України. Прізвища деяких із них у всіх на вустах, а про деяких більшість українців ніколи не чула. Ми розповімо про них усіх.

NOTE BENE: редакція Time обирає для обкладинок не тих, з кого варто брати приклад, а тих, про кого говорить світ. Тому трапляються і добрі герої, і диктатори з терористами. Те ж саме — з вихідцями з українських земель. Серед них є кілька організаторів сталінського терору.

ЛЕВ ТРОЦЬКИЙ (1879−1940)

18 травня 1925 року. Один із лідерів більшовиків під час Жовтневої революції. Походив з села Янівка, яке нині називається Береславкою та входить до складу Кіровоградської області. На обкладинці Троцький підписаний як «комісар». Хоча він вже кілька місяців як не комісар — зняли з посади. У той час розгорталася боротьба за владу між Троцьким та Сталіним. Чия візьме — поки було незрозуміло.

21 листопада 1927 року. А ось на момент виходу ще одного номеру з Троцьким, якого вже виключили з партії. Далі — заслання та еміграція. Сталін переміг.

25 січня 1937 року. Коли вийде ця обкладинка, Троцький вже живе у Мексиці, пише книжки та займається політикою. Три роки потому буде вбитий.

ІГНАЦІЙ ЯН ПАДЕРЕВСЬКИЙ (1860−1941)

23 січня 1928 року. Польський піаніст та композитор. Народився у селі Курилівка. Тоді це була Подільська губернія Російської імперії, а тепер — українська Вінницька область. Жив переважно на Заході. У пресі Падеревського називали «королем піаністів та чаклуном клавіатури».

27 лютого 1939 року. Вже старий Падеревський потрапив на обкладинку Time вдруге.

КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ (1881−1969)

12 лютого 1934 року. Климент Волошилов — радянський воєначальник. Уродженець села Верхнє, що зараз входить до складу Лисичанська на Луганщині. На обкладинці журналу Ворошилов підписаний як комісар Червоної армії, флоту та авіації. Радянське військове відомство він очолював найдовше за всіх — 15 років.

ЕДВАРД РИДЗ-СМІГЛИ (1886−1941)

11 вересня 1939 року. Едвард Ридз-Смігли відомий як головнокомандувач польської армії. Місце народження — місто Бережани (за іншою версією — сусіднє село Лапшин) на Галичині, що було володінням Австро-Угорщини. Мати, Марія Баб’як, була українкою, але сам Едвард Ридз вважав себе лише поляком. Верховним головнокомандувачем маршал Ридз-Смігли став 1 вересня 1939 року — у день, коли Німеччина атакувала Польщу. На момент своєї появи на обкладинці журналу маршал перебував у евакуації в Бресті. Згодом на Польщу напав СРСР, а Ридз-Смігли втік до Румунії. Двома роками пізніше він інкогніто повернувся до Варшави, плануючи боротися в підпіллі, але невдовзі помер.