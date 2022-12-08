Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України знищили вже понад 93 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

340 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 гру 2022, 09:26
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 93 тис. 80 рашистів.





За добу цей показник зріс на 340 осіб. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 937 танків;

  • 5 тис. 911 бойових броньованих машин;

  • 1 тис. 925 одиниць артилерійських систем;

  • 395 одиниць РСЗВ;

  • 211 одиниць засобів ППО;

  • 281 літак;

  • 264 гелікоптери;

  • 1 тис. 603 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

  • 592 крилаті ракети;

  • 16 кораблів/катерів;

  • 4 тис. 528 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

  • 164 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів