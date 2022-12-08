Захисники України знищили вже понад 93 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177577-340-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 93 тис. 80 рашистів.

За добу цей показник зріс на 340 осіб. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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