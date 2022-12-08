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Захисники України знищили вже понад 93 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
340 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177577-340-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 93 тис. 80 рашистів.
За добу цей показник зріс на 340 осіб. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
2 тис. 937 танків;
5 тис. 911 бойових броньованих машин;
1 тис. 925 одиниць артилерійських систем;
395 одиниць РСЗВ;
211 одиниць засобів ППО;
281 літак;
264 гелікоптери;
1 тис. 603 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
592 крилаті ракети;
16 кораблів/катерів;
4 тис. 528 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
164 одиниці спеціальної техніки.
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